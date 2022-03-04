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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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The Washington Post

Рада ООН з прав людини схвалила розслідування у зв’язку з агресією Росії проти України

Рада ООН з прав людини схвалила розслідування у зв’язку з агресією Росії проти України

Київ • УНН

 • 221920 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Рада ООН з прав людини у Женеві проголосувала за розслідування порушень під час агресії РФ проти України, пише УНН.

Цитата

"Рада з прав людини ухвалила рішення терміново створити незалежну міжнародну комісію з розслідування у зв’язку з агресією Росії проти України", - повідомила пресслужба Ради.

Деталі

Повідомляється, що за проголосувало 32 держави-члени Ради, проти - 2 (Росія та Еритрея). Ще 13 утрималися від голосування.

Раніше участь у засіданні взяла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Там у межах 49-ої сесії Ради ООН з прав людини на запит України відбулися термінові дебати щодо ситуації з додержанням прав людини в Україні внаслідок вторгнення військових сил Російської Федерації на територію нашої країни.

Цитата

"Під час свого виступу наголосила на порушеннях прав людини, до яких вдається країна-агресор, порушуючи Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Доповнення

2 березня ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалила історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.

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