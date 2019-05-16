Рада не змогла скоротити кількість комітетів парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила закон про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" щодо оптимізації роботи комітетів. За законопроект № 6256 у другому читанні проголосували 178 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Народні депутати підтримали рішення щодо повернення цього законопроекту на доопрацювання в комітет з наступним поданням на повторне друге читання. За це проголосували 229 депутатів.
Зі слів голови Верховної Ради Андрія Парубія, депутатам було запропоновано підтримати зменшення максимальної кількості комітетів парламенту до 20. Пропонувалось, щоб такі зміни почали діяти з дня набуття повноважень Верховної Ради наступного, 9-го скликання.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня.