Рада не смогла сократить количество комитетов парламента

Народные депутаты поддержали решение о возвращении этого законопроекта на доработку в комитет с последующим представлением на повторное второе чтение. За это проголосовали 229 депутатов.

По словам председателя Верховной Рады Андрей Парубий, депутатам было предложено поддержать уменьшение максимального количества комитетов парламента до 20. Предлагалось, чтобы такие изменения начали действовать со дня вступления в силу полномочий Верховной Рады следующего, 9-го созыва.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.