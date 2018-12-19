Рада не скасувала планування бюджету на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України не змогла скасувати законопроект, яким в Україні впроваджувалося середньострокове бюджетне планування, тому голова ВРУ Андрій Парубій пообіцяв підписати його одразу після завершення пленарного засідання у середу, передає кореспондент УНН.
Постанова про скасування трирічного бюджетного планування, зареєстрована народним депутатом Юрієм Левченком, набрала лише 49 голосів народних обранців, з 226 необхідних.
Причиною скасування, як йдеться у пояснювальній записці, стали численні порушення регламенту Верховної Ради. Зокрема, депутатам роздали роздруківки законопроекту у день голосування, а не за 10 днів, як це передбачено регламентом. Окрім цього були зафіксовані випадки кнопкодавства.
Після голосування спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що перепон для підписання документу більше немає і пообіцяв підписати законопроект щодо середньострокового бюджетного планування після завершення пленарного засідання.
Нагадаємо, Рада затвердила планування Держбюджету на три роки 6 грудня.