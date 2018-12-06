Рада затвердила планування Держбюджету на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу в частині середньострокового бюджетного планування, яким передбачається, що з 2019 року Україна перейде до трирічного бюджетного планування. "За" відповідне рішення проголосувало 238 народних обранців, передає УНН.
Документ запроваджує заповнення Бюджетних декларацій під час бюджетного планування на наступні 3 роки, в якій буде вказуватись наступна інформація:
- сукупні стелі видатків та стелі видатків головних розпорядників коштів державного бюджету;
- цілі та показники результату їх діяльності (фактичні та очікувані на середньостроковий період);
- загальна оцінка фіскальних ризиків.
Також документом передбачається, що під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді України головні розпорядники бюджетних коштів звітують про досягнення цілей та показників результату їх діяльності у відповідних сферах.
Окрім цього, закон визначає поняття державної послуги, як реалізацію державними органами повноважень, пов'язаних з виконанням завдань і функцій, передбачених законодавством.
Відповідно до норм законопроекту, дефіцит державного бюджету, що встановлюється Бюджетною декларацією, не може перевищувати 3 відсотків від обсягу прогнозного номінального ВВП України.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує розробити поправки до Бюджетного кодексу щодо запровадження трирічного бюджетування.