Рада утвердила планирования Госбюджета на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс в части среднесрочного бюджетного планирования, которым предусматривается, что с 2019 года Украина перейдет к трехлетнему бюджетному планированию. "За" соответствующее решение проголосовало 238 народных избранников, передает УНН.
Документ вводит заполнения Бюджетных деклараций во время бюджетного планирования на следующие 3 года, в которой будет указываться следующая информация:
- совокупные потолка расходов и потолка расходов главных распорядителей средств государственного бюджета;
- цели и показатели результата их деятельности (фактические и ожидаемые на среднесрочный период);
- общая оценка фискальных рисков.
Также документом предусматривается, что при рассмотрении Бюджетной декларации в Верховной Раде Украины главные распорядители бюджетных средств отчитываются о достижении целей и показателей результата их деятельности в соответствующих сферах.
Кроме этого, закон определяет понятие государственной услуги, как реализацию государственными органами полномочий, связанных с выполнением задач и функций, предусмотренных законодательством.
Согласно нормам законопроекта, дефицит государственного бюджета, устанавливается Бюджетной декларации, не может превышать 3 процентов от объема прогнозного номинального ВВП Украины.
Напомним, Кабинет Министров Украины планирует разработать поправки в Бюджетный кодекс о введении трехлетнего бюджетирования.