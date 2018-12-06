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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Рада утвердила планирования Госбюджета на три года

Киев • УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс в части среднесрочного бюджетного планирования, которым предусматривается, что с 2019 года Украина перейдет к трехлетнему бюджетному планированию. "За" соответствующее решение проголосовало 238 народных избранников, передает УНН.

Рада утвердила планирования Госбюджета на три года

Документ вводит заполнения Бюджетных деклараций во время бюджетного планирования на следующие 3 года, в которой будет указываться следующая информация:

- совокупные потолка расходов и потолка расходов главных распорядителей средств государственного бюджета;

- цели и показатели результата их деятельности (фактические и ожидаемые на среднесрочный период);

- общая оценка фискальных рисков.

Также документом предусматривается, что при рассмотрении Бюджетной декларации в Верховной Раде Украины главные распорядители бюджетных средств отчитываются о достижении целей и показателей результата их деятельности в соответствующих сферах.

Кроме этого, закон определяет понятие государственной услуги, как реализацию государственными органами полномочий, связанных с выполнением задач и функций, предусмотренных законодательством.

Согласно нормам законопроекта, дефицит государственного бюджета, устанавливается Бюджетной декларации, не может превышать 3 процентов от объема прогнозного номинального ВВП Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует разработать поправки в Бюджетный кодекс о введении трехлетнего бюджетирования.

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