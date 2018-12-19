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Рада не отменила планирование бюджета на три года

Киев • УНН

 • 8179 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не смогла отменить законопроект, которым в Украине внедрялось среднесрочное бюджетное планирование, поэтому председатель ВРУ Андрей Парубий пообещал подписать его сразу после завершения пленарного заседания в среду, передает корреспондент УНН.

Рада не отменила планирование бюджета на три года

Постановление об отмене трехлетнего бюджетного планирования, зарегистрированное народным депутатом Юрием Левченко, набрала лишь 49 голосов народных избранников, из 226 необходимых.

Причиной отмены, как говорится в пояснительной записке, стали многочисленные нарушения регламента Верховной Рады. В частности, депутатам раздали распечатки законопроекта в день голосования, а не за 10 дней, как это предусмотрено регламентом. Кроме этого были зафиксированы случаи кнопкодавства.

После голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что препятствий для подписания документа больше нет и пообещал подписать законопроект о среднесрочном бюджетном планировании после завершения пленарного заседания.

Напомним, Рада утвердила планирование Госбюджета на три года 6 декабря.

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