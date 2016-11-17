Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за зґвалтування з 14 років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за згвалтування з 14 років. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 244 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Цим законопроектом вносяться зміни до Кримінального Кодексу України, якими передбачено, що вже з 14 років підлягатимуть кримінальній відповідальності і за зґвалтування (стаття 152), і за сексуальне насильство (стаття 153). Сьогодні така відповідальність наступає з 16 років.
Також передбачається, що до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки: зокрема, заборонити перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства; обмежити спілкування з дитиною у разі, коли домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності; заборонити наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку із роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; заборонити листування, телефонні переговори з особою, яка постраждала від домашнього насильства, або контактувати з нею через інші засоби зв’язку як особисто, так і через третіх осіб.
Також Кодекс доповнено статтею 126-1, яка передбачає покарання за домашнє насильство у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі.