Рада намерена установить уголовную ответственность за изнасилование с 14 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада намерена установить уголовную ответственность за изнасилование с 14 лет. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Этим законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что уже с 14 лет подлежат уголовной ответственности и за изнасилование (статья 152), и за сексуальное насилие (статья 153). Сегодня такая ответственность наступает с 16 лет.
Также предполагается, что к лицу, совершившему домашнее насилие, будут применять одну или несколько ограничительных мер, согласно которой (которым) на осужденного могут быть возложены следующие обязанности: в частности, запретить находиться в месте совместного проживания с лицом, пострадавшим от домашнего насилия; ограничить общение с ребенком в случае, когда домашнее насилие совершено в отношении ребенка или в его присутствии; запретить приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, пострадавшее от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, учебой, лечением или по другим причинам; запретить переписку, телефонные переговоры с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, или контактировать с ним через другие средства связи как лично, так и через третьих лиц.
Также Кодекс дополнен статьей 126-1, предусматривающей наказание за домашнее насилие в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы.