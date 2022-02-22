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Рада Федерації дала дозвіл на використання армії РФ на Донбасі

Рада Федерації дала дозвіл на використання армії РФ на Донбасі

Київ • УНН

 • 136672 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рада федерації РФ дозволила президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російські збройні сили за кордоном, а точніше на окупованому Донбасі. Як повідомляють російські ЗМІ, рішення було ухвалено одноголосно, передає УНН.

Деталі

"Радфед одноголосно дав президентові (Путіну - ред.) згоду на використання російських збройних сил за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Голова Радфеду Валентина Матвінко, як пишуть російські ЗМІ, зазначила, що вони виходять з того, що "це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі".

Раніше стало відомо, що Президент Росії Володимир Путін направив у Раду Федерації звернення щодо використання збройних сил за межами території Росії. 

"До Ради Федерації надійшло звернення президента РФ Володимира Володимировича Путіна щодо використання збройних сил РФ за межами території Російської Федерації. Відповідно до частини 3 статті 51 регламенту Ради Федерації вношу додатково до порядку денного засідання Ради Федерації питання про розгляд даного звернення", - повідомила Матвієнко.

У проекті постанови Радфеду зазначено, що загальна чисельність формувань військових сил, район їхньої дії, завдання та терміни перебування за межами РФ визначаються президентом РФ.

Додамо

Як стало відомо, після оголошення Путіна про підтримку незалежності Л/ДНР він заявив про запровадження російських військ на територію Донбасу.

Також російський президент заявив, що Росія готова "показати" Україні "справжню декомунізацію".

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