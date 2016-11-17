Рада дозволила підтримати за рахунок держбюджету телерадіокомпанії, які працювали в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила підтримати за рахунок держбюджету телерадіокомпанії, які працювали в Криму. Відповідний законопроект підтримали 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується надати право уряду витрачати бюджетні програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
При цьому реалізація законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів і здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою “Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України”.