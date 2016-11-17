Рада разрешила поддержать за счет госбюджета телерадиокомпании, которые работали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила поддержать за счет госбюджета телерадиокомпании, которые работали в Крыму. Соответствующий законопроект поддержали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается предоставить право правительству тратить бюджетные программы поддержки телерадиокомпаний, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
При этом реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных средств и будет осуществляться за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины".