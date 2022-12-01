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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31443 перегляди

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Рада достроково припинила повноваження нардепа від "екс-ОПЗЖ" Льовочкіної

Рада достроково припинила повноваження нардепа від "екс-ОПЗЖ" Льовочкіної

Київ • УНН

 • 728141 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від "екс-ОПЗЖ" Юлії Льовочкіної. Про це повідомляють з депутатського корпусу, передає УНН.

Деталі

"Рада підтримала припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Юлії Льовочкіної", - написав нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.

Це ж підтвердив нардеп Ярослав Железняк: "Парламент достроково припинив повноважень народного депутата від екс-ОПЗЖ Льовочкіної Ю.В.".

Він повідомив, що “за” проголосували 285 народних депутатів.

Доповнення

Рада сьогодні звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури, та призначила віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також парламент провалив голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Українські Національні Новини

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