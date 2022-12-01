Рада достроково припинила повноваження нардепа від "екс-ОПЗЖ" Льовочкіної
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від "екс-ОПЗЖ" Юлії Льовочкіної. Про це повідомляють з депутатського корпусу, передає УНН.
Деталі
"Рада підтримала припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Юлії Льовочкіної", - написав нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.
Це ж підтвердив нардеп Ярослав Железняк: "Парламент достроково припинив повноважень народного депутата від екс-ОПЗЖ Льовочкіної Ю.В.".
Він повідомив, що “за” проголосували 285 народних депутатів.
Доповнення
Рада сьогодні звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури, та призначила віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.
Також парламент провалив голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.