Рада призначила Кубракова віце-прем’єром з відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури, та призначила віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончарук, передає УНН.
Деталі
Зокрема, парламент звільнив з посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова. “За” проголосували 245 народних депутатів.
Після цього Кубракова призначили віце-прем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 263 народних депутатів.
Доповнення
Минулої доби Олександр Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури.
Він обіймав цю посаду з 20 травня 2021 року.