Рада призначила Кубракова віце-прем’єром з відновлення України

Деталі

Зокрема, парламент звільнив з посади міністра інфраструктури Олександра Кубракова. “За” проголосували 245 народних депутатів.

Після цього Кубракова призначили віце-прем’єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 263 народних депутатів.

Доповнення

Минулої доби Олександр Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури.

Він обіймав цю посаду з 20 травня 2021 року.