Рада назначила Кубракова вице-премьером по восстановлению Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончарук, передает УНН.
Детали
В частности, парламент уволил с должности министра инфраструктуры Александра Кубракова. “За” проголосовали 245 народных депутатов.
После этого Кубракова назначили вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Решение поддержали 263 народных депутата.
Дополнение
В прошедшие сутки Александр Кубраков написал заявление об увольнении м должности министра инфраструктуры.
Он занимал этот пост с 20 мая 2021 года.