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Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури: він стане віце-прем’єром

Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури: він стане віце-прем’єром

Київ • УНН

 • 980060 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Олександр Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури. Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, заява Кубракова надійшла у Верховну Раду, пише УНН.

Цитата

“До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади міністра інфраструктури України”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомило УНН джерело у парламенті, наразі планується об’єднання Міністерств інфраструктури та регіональної політики. Очолити відомство має очолити Кубраков.

Дата засідання остаточно невідома, проте за даними народного депутата Ярослава Железняка, воно відбудеться на цьому тижні.

Нагадаємо

20 травня 2021 року Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати.

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