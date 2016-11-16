Р.Ротань наздогнав О.Шовковського за кількістю матчів у збірній України
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Хавбек “Дніпра” Руслан Ротань наздогнав за показником проведених матчів у збірній України голкіпера Динамо Олександра Шовковського, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ФК “Дніпро”.
Матч проти Сербії став для півзахисника збірної України Р.Ротаня 92-м у футболці синьо-жовтих.
На першій сходинці із результатом 144 матчі перебуває Анатолій Тимощук. Далі йдуть Андрій Шевченко (111) та Олег Гусєв (98). Олександра Шовковський розташувався на четвертому місці у списку рекордсменів за кількістю проведених матчів у збірній України.
Як повідомляв УНН, А.Тимощук у топ-12 гравців по кількості зіграних матчів за європейські збірні.