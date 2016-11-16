Р.Ротань догнал А.Шовковского по количеству матчей в сборной Украины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Хавбек "Днепра" Руслан Ротань догнал по показателю проведенных матчей в сборной Украины голкипера Динамо Александра Шовковского, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ФК "Днепр".
Матч против Сербии стал для полузащитника сборной Украины Р.Ротаня 92-м в футболке сине-желтых.
На первой строчке с результатом 144 матча находится Анатолий Тимощук. Далее следуют Андрей Шевченко (111) и Олег Гусев (98). Александр Шовковский расположился на четвертом месте в списке рекордсменов по количеству проведенных матчей в сборной Украины.
Как сообщал УНН, А.Тимощук в топ-12 игроков по количеству сыгранных матчей за европейские сборные .