Р.Насіров задекларував майже 1,2 млн дол. готівкою, гвинтівку і Harley Davidson дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Відповідно до декларації, Р.Насіров отримав за минулий рік 36 тис. 96 грн заробітної плати за основним місцем роботи. Також він отримав торік 800 тис. грн від відчуження рухомого майна, 2,3 млн грн та 2,08 млн. грн - від передачі прав та обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва.
Водночас його дружина, Катерина Глімбовська, заробила за 2015 рік загалом 156,6 тис. грн. Також вона отримала від передачі прав та обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва – 2,08 млн грн та 1,97 млн грн.
Голова ДФС задекларував готівкові кошти у сумі 1,16 млн дол., 450 тис. євро, 4,35 млн грн, а в дружини – 320 тис. дол., 240 тис. євро, 3,1 млн грн.
На банківських рахунках у Р.Насірова – 1,67 млн грн, у дружини – 2,85 млн грн, 29 тис. грн, 2 тис. 509 грн.
Як зазначається у декларації, на дружину Р.Насірова зареєстровані квартири у Києві площею 157,3 кв. м, 157,3 кв. м, 66 кв. м (спільна власність), 86,9 кв. м (спільна власність), 79,1 кв. м (спільна власність), житлові будинки у Козині на Київщині – 414,6 кв. м, 414,6 кв. м, а також дачний будинок у Віті-Поштовій – 199,7 кв. м (спільна власність).
У власності голови ДФС, як вказано у декларації, є земельні ділянки на Чернігівщині – 395 кв. м, а саме у Количівці цієї області – 5900 кв. м, 10750 кв. м, 33300 кв. м, в оренді у нього в Количівці є землі площами – 11800 кв. м, 33200 кв. м, 11800 кв. м, 21500 кв. м, 10762 кв. м, 10762 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 10762 кв. м, 10762 кв. м,11800 кв. м, 21500 кв. м, 10750 кв. м, 5900 кв. м, 21500 кв. м, 12700 кв. м. На нього зареєстровано землю також і у Козині на Київщині – 450 кв. м.
На Р.Насірова зареєстрований автомобіль TOYOTA CAMRY 2008 року, в оренді - Lexus LS 600 2013 року випуску. У власності дружини є: Range Rover 2013 року, Land Cruiser Prado 150 2014 року та Harley Davidson FLS TFB 1690 2014 року випуску.
Крім того, він задекларував дорогі годинники як свої, так і дружини, серед них такі як Ролекс, Бріге, Картье, Шопард тощо.
Ювелірні вироби дружини: сережки Ванкліф, Діміані, Крівелі, а також сумки Хермес, три хутряні шуби.
Голова ДФС також має універсальну військову гвинтівку - Steyr AUG а3, а також різноманітні картини, антикварні вироби.