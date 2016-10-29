Р.Насиров задекларировал почти 1,2 млн долл. наличными, винтовку и Harley Davidson жены

Согласно декларации, Р.Насиров получил за прошлый год 36 тыс. 96 грн заработной платы по основному месту работы. Также он получил в прошлом году 800 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, 2,3 млн грн и 2,08 млн. грн - от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.

В то же время его жена, Екатерина Глимбовская, заработала за 2015 год в целом 156,6 тыс. грн. Также она получила от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства - 2,08 млн грн и 1,97 млн грн.

Председатель ГФС задекларировал наличные средства в сумме 1,16 млн долл., 450 тыс. евро, 4,35 млн грн, а у жены - 320 тыс. долл., 240 тыс. евро, 3,1 млн грн.

На банковских счетах у Р.Насирова - 1,67 млн грн, у жены - 2,85 млн грн, 29 тыс. грн, 2 тыс. 509 грн.

Как отмечается в декларации, на жену Р.Насирова зарегистрированы квартиры в Киеве площадью 157,3 кв. м, 157,3 кв. м, 66 кв. м (общая собственность), 86,9 кв. м (общая собственность), 79,1 кв. м (общая собственность), жилые дома в Козине в Киевской области - 414,6 кв. м, 414,6 кв. м, а также дачный дом в Вите-Почтовой - 199,7 кв. м (общая собственность).

В собственности главы ГФС, как указано в декларации, есть земельные участки в Черниговской области - 395 кв. м, а именно в Количевке этой области - 5900 кв. м, 10750 кв. м, 33300 кв. м, в аренде у него в Количевке есть земли площадями - 11800 кв. м, 33200 кв. м, 11800 кв. м, 21500 кв. м, 10762 кв. м, 10762 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 9550 кв. м, 10762 кв. м, 10762 кв. м, 11800 кв. м, 21500 кв. м, 10750 кв. м, 5900 кв. м, 21500 кв. м, 12700 кв. м. На него зарегистрирована земля также и в Козине в Киевской области - 450 кв. м.

На Р.Насирова зарегистрирован автомобиль TOYOTA CAMRY 2008 года, в аренде - Lexus LS 600 2013 выпуска. В собственности жены есть: Range Rover 2013 года, Land Cruiser Prado 150 2014 и Harley Davidson FLS TFB 1690 2014 года выпуска.

Кроме того, он задекларировал дорогие часы как свои, так и жены, в том числе такие как Ролекс, Бриге, Картье, Шопард тому подобное.

Ювелирные изделия жены: серьги Ванклиф, Димиани, Кривели, а также сумки Хермес, три меховые шубы.

Председатель ГФС имеет также универсальную военную винтовку - Steyr AUG А3, а также разнообразные картины, антикварные изделия.