Р.Ілик: МОЗ розробляє проект програми для боротьби з онкологією на 2017-2021 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Робоча група Міністерства охорони здоров'я України розробляє проект програми щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки. Про це під час прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик, передає УНН.
"У даний час робоча група міністерства веде роботу по розробці загальнодержавної програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки", - сказав Р.Ілик.
У зв'язку з цим він зазначив наявність правової колізії, оскільки, відповідно до урядової постанови №65 від 1 березня 2014 року, формування нових програм заборонено з метою економії державних коштів.
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"У той же час 11 жовтня 2016 року було прийнято постанову Кабінету міністрів, яка, в свою чергу, як би скасовує норми постанови №65, і одночасно якби передбачає припинення підготовки нових програм, які вимагають додаткового фінансування. Незважаючи на це, Міністерство не опускає руки. Ми готуємо відповідні концептуальні документи і сподіваємося, що найближчим будемо виносити їх на розгляд нашої влади", - сказав Р.Ілик.
Також він зазначив, що наразі держава виділяє на лікування онкозахворювань лише 18% коштів від заявлених регіонами потреб.
За словами заступника міністра, в Україні 1 млн громадян хворіють на рак. При цьому середній показник щодо виживання онкологічних хворих дорівнює 41,4%, в той час як в країнах Євросоюзу - 52%, а в США - 64%. Крім того, він зазначив, що 15 з 100 смертей пов'язані з онкозахворюваннями.
Як повідомляв УНН, понад 40% українців позичають гроші на лікування.