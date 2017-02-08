Р.Илык: Минздрав разрабатывает проект программы для борьбы с онкологией на 2017-2021 годы

"В настоящее время рабочая группа министерства ведет работу по разработке общегосударственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2017-2021 годы", - сказал Р.Илык.

В связи с этим он отметил наличие правовой коллизии, поскольку, согласно правительственному постановлению №65 от 1 марта 2014 года, формирование новых программ запрещено в целях экономии государственных средств.

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"В то же время 11 октября 2016 года было принято постановление Кабинета министров, которое, в свою очередь, как бы отменяет нормы постановления №65, и одновременно предусматривает прекращение подготовки новых программ, которые требуют дополнительного финансирования. Несмотря на это, Министерство не опускает руки. Мы готовим соответствующие концептуальные документы и надеемся, что в ближайшее будем выносить на рассмотрение нашей власти", - сказал Р.Илык.

Также он отметил, что сейчас государство выделяет на лечение онкозаболеваний лишь 18% средств от заявленных регионами потребностей.

По словам заместителя министра, в Украине 1 млн граждан болеют раком. При этом средний показатель по выживанию онкологических больных составляет 41,4%, в то время как в странах Евросоюза - 52%, а в США - 64%. Кроме того, он отметил, что 15 из 100 смертей связаны с онкозаболеваниями.

Как сообщал УНН, более 40% украинцев занимают деньги на лечение.