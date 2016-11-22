Р.Чубаров: у тюрмах РФ перебувають 22 кримських татар

Депутат зазначив, що допомоги від України дуже потребують ув’язнені кримські татари та члени їхніх родин.

“Дуже чекають на нашу увагу і допомогу ув’язнені і члени їхніх родин, які перебувають серед тієї частини, над якими нависла загроза подальших репресій. І кількість таких людей немала. І тут вже державні дії могли б бути більш конкретнішими. Сьогодні 22 людини ув’язнені, 5 засуджені в Ростові військовим судом”, - сказав Р.Чубаров.

Він зауважив, що самі ув’язнені потребують юридичної допомоги, а члени їхніх родин дуже часто - матеріальної допомоги.

“Питання підтримки українською державою своїх громадян, які тримають оборону з російською каральною системою, має розглядатися і вирішуватися Урядом...” - додав парламентар.

Він також припустив, що для допомоги цим людям можна створювати за допомогою міжнародних організацій певні фундації.

“Оскільки ми обмежені і в ресурсах, і в можливостях, треба обирати ті верстви, які найбільше потребують нашої допомоги, або хоча б уваги. Серед таких верств населення це, в першу чергу, ті, які тримаються, зберігають гідність, не схилялися зовсім і не втратили всі свої відчуття перед окупантами”, - сказав Р.Чубаров.