Р. Чубаров: в тюрьмах РФ находятся 22 представителя крымских татар

Депутат отметил, что в помощи от Украины очень нуждаются заключенные крымские татары и члены их семей.

"Очень ждут нашего внимания и помощи заключенные и члены их семей, которые находятся среди той части, над которыми нависла угроза дальнейших репрессий. И количество таких людей не маленькое. И здесь уже государственные действия могли бы быть более конкретными. Сегодня 22 человека заключенные, 5 осуждены в Ростове военным судом ", - сказал Р. Чубаров.

Он отметил, что сами заключенные нуждаются в юридической помощи, а члены их семей очень часто - материальной помощи.

"Вопрос поддержки украинским государством своих граждан, которые держат оборону с российской карательной системой, должен рассматриваться и решаться Правительством ...", - добавил парламентарий.

Он также предположил, что для помощи этим людям можно создавать с помощью международных организаций определенные фонды.

"Поскольку мы ограничены и в ресурсах, и в возможностях, нужно выбирать те слои, которые больше всего нуждаются в нашей помощи, или хотя бы внимания. Среди таких слоев населения это, в первую очередь, те, которые держатся, сохраняют достоинство, не склонялись совсем и не потеряли все свои чувства перед оккупантами ", - сказал Р. Чубаров.