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Р.Чубаров анонсував проведення Маршу солідарності із Кримом

Київ • УНН

 • 8850 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В неділю 26 лютого в Києві відбудеться Марш солідарності з Кримом. Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook 10 лютого, передає УНН.

Р.Чубаров анонсував проведення Маршу солідарності із Кримом

“В день Кримського опору російським окупантам у Києві відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, які на своїй землі опинилися заручниками російських окупантів. Головне гасло Маршу солідарності — “Геть російського окупанта з українського Криму”, — розповів Р.Чубаров.

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За його словами, організаторами маршу виступили Меджліс кримськотатарського народу, а також ряд громадських та молодіжних організацій України.

Марш солідарності пройде за маршрутом: алея Героїв Небесної Сотні, вулиця Інститутська, вулиця Шовковична, вулиця Грушевського, площа Європейська, вул. Хрещатик. Марш завершиться на площі Незалежності, де з 15.00 до 15.45 відбудеться мітинг.

Як повідомив Р.Чубаров, символами Маршу солідарності є державний прапор України, кримськотатарський національний прапор, портрети кримських політв’язнів, репресованих, викрадених і вбитих.

Довідка УНН: День опору Криму російської окупації відзначається 26 лютого. В цей день 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії “Русское единство”.

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