Р. Чубаров анонсировал проведение Марша солидарности с Крымом

"В день Крымского сопротивления русским оккупантам в Киеве состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, которые на своей земле оказались заложниками российских оккупантов. Главный лозунг Марша солидарности - "Долой российского оккупанта с украинского Крыма", - рассказал Р. Чубаров.

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По его словам, организаторами марша выступили Меджлис крымскотатарского народа, а также ряд общественных и молодежных организаций Украины.

Марш солидарности пройдет по маршруту: аллея Героев Небесной Сотни, улица Институтская, улица Шелковичная, улица Грушевского, площадь Европейская, ул. Крещатик. Марш завершится на площади Независимости, где с 15.00 до 15.45 состоится митинг.

Как сообщил Р. Чубаров, символами Марша солидарности является государственный флаг Украины, крымскотатарский национальный флаг, портреты крымских политзаключенных, репрессированных, похищенных и убитых.

Справка УНН: День сопротивления Крыма российской оккупации отмечается 26 февраля. В этот день 2014 года перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".