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пєсков заявив про "глибоку стурбованість" щодо подій у бєлгородській області - росЗМІ

пєсков заявив про "глибоку стурбованість" щодо подій у бєлгородській області - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Прес-секретар російського президента, дмитро пєсков, висловив занепокоєння щодо "атаки диверсантів", яка сталася в бєлгородській області. Про це він сказав у коментарі росЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Безумовно, те, що вчора відбулося, викликає глибоку стурбованість, це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни.

"Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля тривають, триває і спеціальна військова операція (так російська влада називає війну в Україні ред.-), щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень", - цитують пєскова росЗМІ

Доповнення

Представник кремля також повідомив, що через події в бєлгородській області засідання ради безпеки рф проводитись не буде.

Нагадаємо

Вчора на територію белгородської області зайшли підрозділи легіону "Свобода Росії" та "руського добровольчого корпусу". Було заявлено, що їм вдалося зайняти декілька населених пунктів.

В ГУР Міноборони України заявили, що вони проводять "операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців".

Російська влада оголосила про проведення "контртерористичної операції". Яка, судячи з усього, триває й досі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Всі сидять в ах*є": що відбувається у бєлгороді та прикордонних населених пунктах

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