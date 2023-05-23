песков заявил о "глубокой обеспокоенности" по поводу событий в белгородской области - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Пресс-секретарь российского президента, дмитрий песков, выразил обеспокоенность по поводу "атаки диверсантов", которая произошла в белгородской области. Об этом он заявил в комментарии росСМИ, пишет УНН.
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"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны.
Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция (так российские власти называют войну в Украине ред.-), чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - цитируют пескова росСМИ.
Дополнение
Представитель кремля также сообщил, что из-за событий в белгородской области заседание совета безопасности рф проводиться не будет.
Напомним
Вчера на территорию белгородской области зашли подразделения легиона "Свобода России" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".
Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.
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