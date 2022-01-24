П'ятниця у Раді: нардепи заслухають Резнікова, Шмигаля та Ляшка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На засіданні Верховної Ради у п’ятницю народні депутати заслухають міністра оборони України Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Також у ВР виступить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
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"У п’ятницю, 28 січня, під час "години запитань до Уряду" Верховна Рада заслухає Міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні і Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо енергетичної безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Завтра міністр оборони України Олексій Резніков має зустрітися з керівництвом депутатських фракцій та груп Верховної Ради.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.