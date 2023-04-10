П'ятеро людей загинули під час стрілянини в американському Луїсвіллі

Деталі

Підозрюваний стрілець також мертвий, заявив на пресконференції заступник начальника поліції Луїсвілля Пол Хамфрі.

Свідки, які вийшли з будівлі, розповіли станції WHAS-TV у Луїсвіллі, що чули стрілянину всередині будівлі.

На телевізійних кадрах помітно численні поліцейські машини. Журналісти WHAS розповіли, що бачили, як людей відвозили з місця події машинами швидкої допомоги.