П'ятеро людей загинули під час стрілянини в американському Луїсвіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. П'ятеро людей було вбито і ще шістьох госпіталізовано в результаті стрілянини в будівлі банку в понеділок вранці в центрі Луїсвілля, повідомила поліція. Про це пише АР, передає УНН.
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Підозрюваний стрілець також мертвий, заявив на пресконференції заступник начальника поліції Луїсвілля Пол Хамфрі.
Свідки, які вийшли з будівлі, розповіли станції WHAS-TV у Луїсвіллі, що чули стрілянину всередині будівлі.
На телевізійних кадрах помітно численні поліцейські машини. Журналісти WHAS розповіли, що бачили, як людей відвозили з місця події машинами швидкої допомоги.