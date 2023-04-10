Пять человек погибли во время стрельбы в американском Луисвилле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пять человек были убиты и еще шесть госпитализированы в результате стрельбы в здании банка в понедельник утром в центре Луисвилля, сообщила полиция. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Подозреваемый стрелок также мертв, заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Луисвилля Пол Хамфри.
Свидетели, которые вышли из здания, рассказали станции WHAS-TV в Луисвилле, что слышали стрельбу внутри здания.
На телевизионных кадрах заметно многочисленные полицейские машины. Журналисты WHAS рассказали, что видели, как людей увозили с места происшествия машинами скорой помощи.