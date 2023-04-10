Пять человек погибли во время стрельбы в американском Луисвилле

Детали

Подозреваемый стрелок также мертв, заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Луисвилля Пол Хамфри.

Свидетели, которые вышли из здания, рассказали станции WHAS-TV в Луисвилле, что слышали стрельбу внутри здания.

На телевизионных кадрах заметно многочисленные полицейские машины. Журналисты WHAS рассказали, что видели, как людей увозили с места происшествия машинами скорой помощи.