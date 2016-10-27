П'ятеро людей постраждали внаслідок зіткнення чотирьох автівок у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Вінниці в результаті зіткнення чотирьох машин на вулиці Галицького постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річна дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
Аварія сталась біля продуктового магазину на вулиці Данила Галицького близько 11.40.
За попередніми даними, вантажівка “ГАЗ” в’їхала у припарковані біля магазину автомобілі: вантажний Mercedes, Daewoo Nexia та Daewoo Lanos.
Внаслідок автопригоди постраждали водій і пасажир “ГАЗу” та троє людей з легковика Daewoo Nexia, серед них 4-річний хлопчик. Усі вони з травмами різного ступеню важкості доставлені у лікарню.
Причини та обставини зіткнення наразі встановлюють працівники поліції.