Пять человек пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Виннице в результате столкновения четырех машин на улице Галицкого пострадали пять человек, среди которых 4-летний ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Авария произошла возле продуктового магазина на улице Данила Галицкого около 11:40.
По предварительным данным, грузовик "ГАЗ" въехал в припаркованные возле магазина автомобили: грузовой Mercedes, Daewoo Nexia и Daewoo Lanos.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "ГАЗа" и три человека из легковушки Daewoo Nexia, среди них 4-летний мальчик. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Причины и обстоятельства столкновения устанавливают работники полиции.