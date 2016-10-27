Пять человек пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Виннице

Авария произошла возле продуктового магазина на улице Данила Галицкого около 11:40.

По предварительным данным, грузовик "ГАЗ" въехал в припаркованные возле магазина автомобили: грузовой Mercedes, Daewoo Nexia и Daewoo Lanos.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "ГАЗа" и три человека из легковушки Daewoo Nexia, среди них 4-летний мальчик. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливают работники полиции.