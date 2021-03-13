П'ятеро кухарів пекли дві доби: у Дніпрі зробили рекордний рулет з млинців

Цитата

"У Дніпрі зробили найбільший рулет з млинців. Рекорд України поставили за допомогою 880 млинців. З них виклали полотно довжиною 23 метри та вкрили усе сирковою масою. П'ятеро кухарів випікали млинці 2 доби, а до створення рулету задіяли 15 осіб", - пише Telegram-канал Дніпро обласний.

Деталі

Усе дійство проходило під час масового заходу на честь останнього дня Масляної в парку Шевченка. Після фіксування рекорду, рулет порізали на рівні частини та роздали усім присутнім.

Нагадаємо

У 2020 році у Дніпрі, у парку Шевченка та на набережній, відзначили свято Колодія і встановили рекорд із випікання млинців за годину.