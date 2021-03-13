Пятеро поваров пекли двое суток: в Днепре сделали рекордный рулет с блинов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Днепре сделали самый большой рулет с блинов. Рекорд Украины поставили помощью 880 блинов, передает УНН.
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"В Днепре сделали самый большой рулет с блинов. Рекорд Украины поставили помощью 880 блинов. Из них выложили полотно длиной 23 метра и покрыли все сырковой массой. Пятеро поваров выпекали блины 2 суток, а для создания рулета задействовали 15 человек", - пишет Telegram канал Днепр областной.
Детали
Все действо проходило во время массового мероприятия в честь последнего дня Масленицы в парке Шевченко. После фиксирования рекорда, рулет порезали на равные части и раздали всем присутствующим.
Напомним
В 2020 году в Днепре, в парке Шевченко и на набережной, отметили праздник Колодия и установили рекорд по выпечке блинов в час.