П'ятеро іранських прикордонників убито в ході сутичок на кордоні із Пакистаном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. П'ятеро іранських прикордонників було вбито у зіткненні з невідомою озброєною групою, яка намагалася проникнути в країну неподалік пакистанського кордону, інформує УНН посилаючись на АР.
Деталі
Бойові дії відбулися у місті Сараван у південно-східній провінції Сістан та Белуджистан, приблизно за 1360 кілометрів на південний схід від столиці Тегерана. У повідомленні йдеться, що бойовики покинули цей район із втратами.
Державне телебачення спочатку повідомило, що шістьох охоронців було вбито, але пізніше уточнило, що загинуло п'ятеро. У ході зіткнення також було поранено двох прикордонників.
Доповнення
Цей район є однією з найменш розвинених частин Ірану. Відносини між переважно сунітськими жителями регіону та шиїтською теократією Ірану давно є натягнутими.
У четвер найвищі керівники Пакистану та Ірану відкрили перший прикордонний ринок на тлі потепління відносин між двома країнами.
Розташований у віддаленому селі Пашин у пакистанській провінції Белуджистан на південному заході, ринок є першим із шести, побудованих уздовж пакистано-іранського кордону відповідно до угоди, підписаної обома сторонами у 2012 році.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф та президент Ірану Ебрагім Раїсі також відкрили лінію електропередачі, яка забезпечить деякі віддалені райони Пакистану іранською електроенергією.