Пятеро иранских пограничников убиты в ходе столкновений на границе с Пакистаном
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Пятеро иранских пограничников были убиты в столкновении с неизвестной вооруженной группой, которая пыталась проникнуть в страну недалеко от пакистанской границы, информирует УНН ссылаясь на АР.
Детали
Боевые действия произошли в городе Сараван в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, примерно в 1360 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана. В сообщении говорится, что боевики покинули этот район с потерями.
Государственное телевидение сначала сообщило, что шесть охранников были убиты, но позже уточнило, что погибло пятеро. В ходе столкновения также были ранены двое пограничников.
Дополнение
Этот район является одной из наименее развитых частей Ирана. Отношения между преимущественно суннитскими жителями региона и шиитской теократией Ирана давно натянуты.
В четверг высшие руководители Пакистана и Ирана открыли первый пограничный рынок на фоне потепления отношений между двумя странами.
Расположенный в отдаленной деревне Пашин в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе, рынок является первым из шести, построенных вдоль пакистано-иранской границы в соответствии с соглашением, подписанным обеими сторонами в 2012 году.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Эбрагим Раиси также открыли линию электропередачи, которая обеспечит некоторые отдаленные районы Пакистана иранской электроэнергией.