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Пятеро иранских пограничников убиты в ходе столкновений на границе с Пакистаном

Пятеро иранских пограничников убиты в ходе столкновений на границе с Пакистаном

Киев • УНН

 • 824303 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Пятеро иранских пограничников были убиты в столкновении с неизвестной вооруженной группой, которая пыталась проникнуть в страну недалеко от пакистанской границы, информирует УНН ссылаясь на АР.

Детали

Боевые действия произошли в городе Сараван в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, примерно в 1360 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана. В сообщении говорится, что боевики покинули этот район с потерями.

Государственное телевидение сначала сообщило, что шесть охранников были убиты, но позже уточнило, что погибло пятеро. В ходе столкновения также были ранены двое пограничников.

Дополнение

Этот район является одной из наименее развитых частей Ирана. Отношения между преимущественно суннитскими жителями региона и шиитской теократией Ирана давно натянуты.

В четверг высшие руководители Пакистана и Ирана открыли первый пограничный рынок на фоне потепления отношений между двумя странами.

Расположенный в отдаленной деревне Пашин в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе, рынок является первым из шести, построенных вдоль пакистано-иранской границы в соответствии с соглашением, подписанным обеими сторонами в 2012 году.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Эбрагим Раиси также открыли линию электропередачи, которая обеспечит некоторые отдаленные районы Пакистана иранской электроэнергией.

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