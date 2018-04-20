П'ять українців заявлено в основну сітку "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Організатори Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) опублікували заявочний список на другий в сезоні турнір категорії Великого шолому, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
У жіночій сітці відразу чотири представниці України опинилися в основній сітці: Еліна Світоліна (4 в WTA), Леся Цуренко (41), Катерина Козлова (68) і Катерина Бондаренко (78).
Окрім того, захищеним рейтингом на “Ролан Гаррос” скористалися і заявилися: Серена Вільямс (США), Вікторія Азаренко (Білорусь), Чжен Сайсай (Китай), Бетані Маттек-Сендс (США), Христина Кучова (Словаччина) і Ванія Кінг (США).
Відзначимо, що у чоловічому турнірі тільки наш Олександр Долгополов, який наразі пропускає змагання, стартуватиме з основної сітки.
Додамо, що Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 27-го травня по 10 червня.