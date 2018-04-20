Пять украинцев заявлено в основную сетку "Ролан Гаррос"

В женской сетке сразу четыре представительницы Украины оказались в основной сетке: Элина Свитолина (4 в WTA), Леся Цуренко (41), Екатерина Козлова (68) и Екатерина Бондаренко (78).

Кроме того, защищенным рейтингом на “Ролан Гаррос” воспользовались и заявились: Серена Уильямс (США), Виктория Азаренко (Беларусь), Чжэн Сайсай (Китай), Бетани Маттек-Сэндс (США), Кристина Кучова (Словакия) и Вания Кинг (США ).

Отметим, что в мужском турнире только наш Александр Долгополов, который сейчас пропускает соревнования, стартует с основной сетки.

Добавим, что Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27-го мая по 10 июня.