П'ять команд вийшли до плей-офф Ліги Чемпіонів

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 13650 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 112732 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 116201 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 117087 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 117435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 122997 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 182522 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76334 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163639 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114497 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 30174 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 29034 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 38808 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 33189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 22724 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 2018 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 22817 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 33275 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 112698 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 182506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 8354 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105306 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107145 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51086 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53999 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

П'ять команд вийшли до плей-офф Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

 • 8797 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. За підсумками поєдинків чотирьох груп 5-го туру Ліги Чемпіонів - "Монако", "Байєр", "Реал", "Лестер" і "Ювентус" вийшли в плей-офф змагань. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

П'ять команд вийшли до плей-офф Ліги Чемпіонів

У квартеті Е "Монако" переміг "Тотенхем"2:1, а "Байєр" зіграв в гостях в нічию 1:1 з московським "ЦСКА". У групі F завдяки гостьовій перемозі над лісабонським "Спортінгом" мадридський "Реал" також завоював путівку в наступний етап змагань.

У групі Н голи Бонуччі та Манджукіча в кінцівці поєдинку проти "Севільї (1:3) принесли "Ювентусу" квиток в плей-офф змагань. У квартеті G чинний чемпіон Англії "Лестер" обіграв "Брюгге" 2:1 та достроково став переможцем своєї групи.

Примітно, що "Реал" в 20-й раз підряд пробився до плей-офф турніру.

Варто відзначити, що у складі "Ювентуса" нападник Мойзе Кен, котрий вийшов на заміну, став першим учасником Ліги чемпіонів, що народився в 2000 році.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу ЛЧ вже вийшли такі клуби: "Арсенал", "Атлетіко", "Байєр", "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Ювентус", "Лестер", "Монако", "Парі Сен-Жермен", " Реал".

Як повідомляв УНН, поєдинок "Боруссія" – "Легія" став найрезультативнішим в історії Ліги Чемпіонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13