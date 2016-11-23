П'ять команд вийшли до плей-офф Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За підсумками поєдинків чотирьох груп 5-го туру Ліги Чемпіонів - "Монако", "Байєр", "Реал", "Лестер" і "Ювентус" вийшли в плей-офф змагань. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У квартеті Е "Монако" переміг "Тотенхем"2:1, а "Байєр" зіграв в гостях в нічию 1:1 з московським "ЦСКА". У групі F завдяки гостьовій перемозі над лісабонським "Спортінгом" мадридський "Реал" також завоював путівку в наступний етап змагань.
У групі Н голи Бонуччі та Манджукіча в кінцівці поєдинку проти "Севільї (1:3) принесли "Ювентусу" квиток в плей-офф змагань. У квартеті G чинний чемпіон Англії "Лестер" обіграв "Брюгге" 2:1 та достроково став переможцем своєї групи.
Примітно, що "Реал" в 20-й раз підряд пробився до плей-офф турніру.
Варто відзначити, що у складі "Ювентуса" нападник Мойзе Кен, котрий вийшов на заміну, став першим учасником Ліги чемпіонів, що народився в 2000 році.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу ЛЧ вже вийшли такі клуби: "Арсенал", "Атлетіко", "Байєр", "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Ювентус", "Лестер", "Монако", "Парі Сен-Жермен", " Реал".
Як повідомляв УНН, поєдинок "Боруссія" – "Легія" став найрезультативнішим в історії Ліги Чемпіонів.