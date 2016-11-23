Пять команд вышли в плей-офф Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По итогам поединков четырех групп 5-го тура Лиги Чемпионов - "Монако", "Байер", "Реал", "Лестер" и "Ювентус" вышли в плей-офф соревнований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В квартете Е "Монако" победил "Тоттенхэм" 2:1, а "Байер" сыграл в гостях вничью 1:1 с московским "ЦСКА". В группе F благодаря гостевой победе над лиссабонским "Спортингом" мадридский "Реал" также завоевал путевку в следующий этап соревнований.
В группе Н голы Бонуччи и Манджукича в концовке поединка против "Севильи (1:3) принесли "Ювентусу" билет в плей-офф соревнований. В квартете G действующий чемпион Англии "Лестер" обыграл "Брюгге" 2:1 и досрочно стал победителем своей группы.
Примечательно, что "Реал" в 20-й раз подряд пробился в плей-офф турнира.
Стоит отметить, что в составе "Ювентуса" нападающий Мойзе Кен, который вышел на замену, стал первым участником Лиги чемпионов, родившимся в 2000 году.
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ уже вышли такие клубы: "Арсенал", "Атлетико", "Байер", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Лестер", "Монако", "Пари Сен Жермен", "Реал".
Как сообщал УНН, поединок "Боруссия" - "Легия" стал самым результативным в истории Лиги Чемпионов.