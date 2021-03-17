П'ять екстремально дорогих коктейлів з усіх куточків світу

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Коктейль “Сазерак” — 6 600 дол.

Це вінтажний класичний напій родом з Нового Орлеана. У 1800-х роках напій готували з бренді. Однак з часом він еволюціонував. “Сазерак”, який подається в американському барі в Лондоні, є сумішшю бренді 1857 року, абсенту Pernod 1950-х років і біттера Пейшо 1900-х років.

Де знайти: Американський бар, готель Savoy, Лондон.

Коктейль з шампанським “Воно” — 10 000 дол.

Один з найбільш вишуканих замовлень Лас-Вегаса — коктейль з шампанським “Воно”. Напій подається в келиху для шампанського, інкрустованому кришталем Baccarat. Коктейль є сумішшю коньяку Louis XIII de Remy Martin Black Pearl, одного з найдорожчих алкогольних напоїв за ціною 50 тисяч доларів за пляшку, шампанського Charles Heidsieck Charlie 1981, свіжовіджатого апельсинового соку, рожевого нектару і абрикосового пюре. Напій доповнюють пара запонок Mont Blanc з 18-каратного золота, намисто з 18-каратного білого золота з підвіскою з чорних таїтянських перлів і логотипом XS з чистого золота.

Де знайти: XS Nightclub; Лас-Вегас, Невада

Коктейль “Мартіні Діаманти вічні” — 10 000 — 20 000 дол. за келих

Щоб приготувати цей нью-йоркський коктейль, необхідно оформити замовлення за 72 години. Однак перший крок до замовлення цього мартіні з горілкою — проконсультуватися з експертом по ювелірних прикрасах, щоб розробити спеціальна каблучка з діамантом, яке буде на дні напою. У цьому коктейлі є горілка, свіжий сік лайма і каблучка з діамантом, зроблена для особливого випадку. Залежно від вибору діамантів ціна напою починається від 10 тисяч доларів і може доходити до 20 тисяч доларів.

Де знайти: бар Uncorked, Нью-Йорк

Коктейль Ruby Rose — 40 000 дол.

Червоний напій, оцінений в 40 000 доларів, складається з лікеру Сен-Жермен, рожевої води, гранатового соку і грейпфрута, розлитих у келих для мартіні. У коктейлі Ruby Rose також міститься 4-каратний рубін на дні келиху. Дорогоцінний камінь можна залишити собі.

Де знайти: місто Кеннебанк, штат Мен, США

Коктейль “Бездоганний” — 70 000 дол.

Коктейль є сумішшю коньяку Людовика XII, половини пляшки шампанського Cristal Rose, трохи коричневого цукру і настоянки ангостури, а потім покритий пластівцями з 24-каратного їстівного сусального золота. Коктейль також поставляється з каблучкою з білого золота вагою 11 карат. Окрім того, під час вживання коктейлю два охоронці оберігають його безпеку.

Де знайти: ресторан Movida в Лондоні

Додамо, що експерти горілчаного бренду Prime поділилися рецептами найзеленіших коктейлів для незабутнього настрою в День святого Патріка 17 березня.

Раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).