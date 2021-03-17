П'ять екстремально дорогих коктейлів з усіх куточків світу

ukru
21:00 • 28416 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 62665 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53801 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98498 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63796 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96528 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116377 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144649 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184159 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311816 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103544 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101456 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104675 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100683 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 94905 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59036 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311816 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245942 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339613 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63919 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110048 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110838 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107799 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121231 перегляди
Актуальне
П'ять екстремально дорогих коктейлів з усіх куточків світу

П'ять екстремально дорогих коктейлів з усіх куточків світу

Київ • УНН

 • 16367 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Комусь подобається чистий алкоголь, а хтось віддає перевагу змішувати і експериментувати. Деякі з цих напоїв, створених міксологами, рідкісні, унікальні і коштують дуже дорого. Про найдорожчі алкогольні коктейлі розповідає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Святкуємо весну: три коктейлі для сезонної акліматизації настрою від Prime

Коктейль “Сазерак” — 6 600 дол.

Це вінтажний класичний напій родом з Нового Орлеана. У 1800-х роках напій готували з бренді. Однак з часом він еволюціонував. “Сазерак”, який подається в американському барі в Лондоні, є сумішшю бренді 1857 року, абсенту Pernod 1950-х років і біттера Пейшо 1900-х років.

Де знайти: Американський бар, готель Savoy, Лондон.

Коктейль з шампанським “Воно” — 10 000 дол.

Один з найбільш вишуканих замовлень Лас-Вегаса — коктейль з шампанським “Воно”. Напій подається в келиху для шампанського, інкрустованому кришталем Baccarat. Коктейль є сумішшю коньяку Louis XIII de Remy Martin Black Pearl, одного з найдорожчих алкогольних напоїв за ціною 50 тисяч доларів за пляшку, шампанського Charles Heidsieck Charlie 1981, свіжовіджатого апельсинового соку, рожевого нектару і абрикосового пюре. Напій доповнюють пара запонок Mont Blanc з 18-каратного золота, намисто з 18-каратного білого золота з підвіскою з чорних таїтянських перлів і логотипом XS з чистого золота.

Де знайти: XS Nightclub; Лас-Вегас, Невада

Коктейль “Мартіні Діаманти вічні” — 10 000 — 20 000 дол. за келих

Щоб приготувати цей нью-йоркський коктейль, необхідно оформити замовлення за 72 години. Однак перший крок до замовлення цього мартіні з горілкою — проконсультуватися з експертом по ювелірних прикрасах, щоб розробити спеціальна каблучка з діамантом, яке буде на дні напою. У цьому коктейлі є горілка, свіжий сік лайма і каблучка з діамантом, зроблена для особливого випадку. Залежно від вибору діамантів ціна напою починається від 10 тисяч доларів і може доходити до 20 тисяч доларів.

Де знайти: бар Uncorked, Нью-Йорк

Коктейль Ruby Rose — 40 000 дол.

Червоний напій, оцінений в 40 000 доларів, складається з лікеру Сен-Жермен, рожевої води, гранатового соку і грейпфрута, розлитих у келих для мартіні. У коктейлі Ruby Rose також міститься 4-каратний рубін на дні келиху. Дорогоцінний камінь можна залишити собі.

Де знайти: місто Кеннебанк, штат Мен, США

Коктейль “Бездоганний” — 70 000 дол.

Коктейль є сумішшю коньяку Людовика XII, половини пляшки шампанського Cristal Rose, трохи коричневого цукру і настоянки ангостури, а потім покритий пластівцями з 24-каратного їстівного сусального золота. Коктейль також поставляється з каблучкою з білого золота вагою 11 карат. Окрім того, під час вживання коктейлю два охоронці оберігають його безпеку.

Де знайти: ресторан Movida в Лондоні

Додамо, що експерти горілчаного бренду Prime поділилися рецептами найзеленіших коктейлів для незабутнього настрою в День святого Патріка 17 березня.

Раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79