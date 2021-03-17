Пять экстремально дорогих коктейлей со всего мира

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Коктейль "Сазерак" - 6600 долл.

Это винтажный классический напиток родом из Нового Орлеана. В 1800-х годах напиток готовили из бренди. Однако со временем он эволюционировал. "Сазерак", который подается в американском баре в Лондоне, представляет собой смесь бренди 1857 года, абсента Pernod 1950-х годов и биттера Пейшо 1900-х годов.

Где найти: Американский бар, отель Savoy, Лондон.

Коктейль с шампанским "Оно" - 10 000 долл.

Один из самых изысканных заказов Лас-Вегаса - коктейль с шампанским "Оно". Напиток подается в бокале для шампанского, инкрустированном хрусталем Baccarat. Коктейль представляет собой смесь коньяка Louis XIII de Remy Martin Black Pearl, одного из самых дорогих алкогольных напитков по цене 50 тысяч долларов за бутылку, шампанского Charles Heidsieck Charlie 1981, свежеотжатого апельсинового сока, розового нектара и абрикосового пюре. Напиток дополняют пара запонок Mont Blanc из 18-каратного золота, ожерелье из 18-каратного белого золота с подвеской из черного таитянского жемчуга и логотипом XS из чистого золота.

Где найти: XS Nightclub; Лас-Вегас, Невада

Коктейль "Мартини Бриллианты вечны" - 10 000 - 20 000 долл. за бокал

Чтобы приготовить этот нью-йоркский коктейль, необходимо оформить заказ за 72 часа. Однако первый шаг к заказу этого мартини с водкой - проконсультироваться с экспертом по ювелирным украшениям, чтобы разработать специальное кольцо с бриллиантом, которое будет находиться на дне напитка. В этом коктейле есть водка, свежий сок лайма и кольцо с бриллиантом, сделанное для особого случая. В зависимости от выбора бриллиантов цена напитка начинается от 10 тысяч долларов и может доходить до 20 тысяч долларов.

Где найти: бар Uncorked, Нью-Йорк

Коктейль Ruby Rose - 40 000 долл.

Красный напиток, оцененный в 40 000 долларов, состоит из ликера Сен-Жермен, розовой воды, гранатового сока и грейпфрута, разлитых в бокал для мартини. В коктейле Ruby Rose также есть 4-каратный рубин на дне бокала. Драгоценный камень можно оставить себе.

Где найти: город Кеннебанк, штат Мэн, США

Коктейль "Безупречный" - 70 000 долл.

Коктейль представляет собой смесь коньяка Людовика XII, полбутылки шампанского Cristal Rose, немного коричневого сахара и настойки ангостуры, а затем покрыт хлопьями из 24-каратного съедобного сусального золота. Коктейль также поставляется с кольцом из белого золота весом 11 карат. Кроме того, во время употребления коктейля два охранника оберегают его безопасность.

Где найти: ресторан Movida в Лондоне

Добавим, что эксперты водочного бренда Prime поделились рецептами самых зеленых коктейлей для незабываемого настроения в День святого Патрика 17 марта.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").