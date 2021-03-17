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Склянка ірландського настрою: найзеленіші коктейлі в День святого Патріка від експертів Prime

Київ • УНН

 • 43773 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. День святого Патріка — це культурне та релігійне ірландське національне свято, яке щороку стає ще популярнішим в Україні. В Ірландії — це найбільше свято за рік, навіть річки в цей день фарбують у зелений колір, не говорячи вже про одяг і зачіски. І хоч це не українське свято, однак воно також може стати чудовим приводом для того, щоб весело провести час у компанії друзів. Тим паче, експерти горілчаного бренду Prime поділились з УНН трьома рецептами найзеленіших коктейлів, які обов’язково принесуть кожному вдачу (не гірше трилисника конюшини) та додадуть ірландської атмосфери.

Особливим і офіційним символом Дня святого Патріка є трилисник конюшини.

За традицією, ірландці цього дня до одягу причіплювали трилисник, кидали його в останню склянку, а випивши все віскі, викидали трилисник через ліве плече — це називалося “втопити трилисник”. Звичайно, в українських реаліях в середині березня складно знайти конюшину, тож замінити її можна листочками м’яти, для атмосферно прикрашених коктейлів.

Коктейль “Суперм’ятний”

Складові: 150 мл горілки Prime, 8 листків м’яти, чайна ложка дуже дрібного цукру, дві четвертинки лимону, лід.

Приготування:

Розім’яти листки м’яти, цукор і лимон в шейкері. Наповнити кубиками льоду. Додайте горілку. Струсити в шейкері і процідити в склянку з льодом. Прикрасити листком м’яти.

Коктейль “Божевільний ківі”

Складові: 100 мл горілки Prime, 100 мл пюре з ківі, крапля цукрового сиропу, лід, м’ята для прикрашання.

Приготування:

Наповнити шейкер кубиками льоду, додати всі інгредієнти, гарно струсити, процідити в склянки для шотів.

Коктейль “Яскраво-зелений”

Складові: 50 мл горілки Prime, 50 мл м’ятного зеленого лікеру, 50 мл білого какао-лікеру, лід, м’ята для прикрашання.

Приготування:

Наповнити шейкер кубиками льоду, додати всі інгредієнти, гарно струсити, процідити в склянки для шотів.

Бонус. Експрес-шот від Prime

Для тих, хто бажає особливої свіжості, є дуже простий рецепт: додайте одну гілочку розмарину у горілку PRIME Superior та відчуйте, як поєднуються нотки розмарину та зернові настої пшениці, вівса та ячменю.

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