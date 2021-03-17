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Стакан ирландского настроения: зеленые коктейли в День святого Патрика от экспертов Prime

Киев  •  УНН

 • 43770 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. День святого Патрика - это культурный и религиозный ирландский национальный праздник, который ежегодно становится еще более популярным в Украине. В Ирландии - это самый большой праздник в год, даже реки в этот день красят в зеленый цвет, не говоря уже об одежде и прическе. И хотя это не украинский праздник, однако он также может стать отличным поводом для того, чтобы весело провести время в компании друзей. Тем более, эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН тремя рецептами самых зеленых коктейлей, которые обязательно принесут каждому удачу (не хуже трилистника клевера) и придадут ирландской атмосферы.

Особым и официальным символом Дня святого Патрика является трилистник клевера.

По традиции, ирландцы в этот день к одежде прицепляли трилистник, бросали его в последний стакан, а выпив все виски, выбрасывали трилистник через левое плечо - это называлось "утопить трилистник". Конечно, в украинских реалиях в середине марта сложно найти клевер, поэтому заменить его можно листочками мяты, для атмосферно украшенных коктейлей.

Коктейль "Супермьятний"

Ингредиенты: 150 мл водки Prime, 8 листьев мяты, чайная ложка очень мелкого сахара, две четвертинки лимона, лед.

Приготовление:

Размять листья мяты, сахар и лимон в шейкере. Наполнить кубиками льда. Добавьте водку. Встряхнуть в шейкере и процедить в стакан со льдом. Украсить листиком мяты.

Коктейль "Безумный киви"

Ингредиенты: 100 мл водки Prime, 100 мл пюре из киви, капля сахарного сиропа, лед, мята для украшения.

Приготовление:

Наполнить шейкер кубиками льда, добавить все ингредиенты, хорошо встряхнуть, процедить в стаканы для шотов.

Коктейль "Ярко-зеленый"

Ингредиенты: 50 мл водки Prime, 50 мл мятного зеленого ликера, 50 мл белого какао-ликера, лед, мята для украшения.

Приготовление:

Наполнить шейкер кубиками льда, добавить все ингредиенты, хорошо встряхнуть, процедить в стаканы для шотов.

Бонус. Экспресс-шот от Prime

Для тех, кто желает особой свежести, есть очень простой рецепт: добавьте одну веточку розмарина в водку PRIME Superior и почувствуйте, как сочетаются нотки розмарина и зерновые настои пшеницы, овса и ячменя.

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