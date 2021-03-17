Стакан ирландского настроения: зеленые коктейли в День святого Патрика от экспертов Prime

КИЕВ. 17 марта. УНН. День святого Патрика - это культурный и религиозный ирландский национальный праздник, который ежегодно становится еще более популярным в Украине. В Ирландии - это самый большой праздник в год, даже реки в этот день красят в зеленый цвет, не говоря уже об одежде и прическе. И хотя это не украинский праздник, однако он также может стать отличным поводом для того, чтобы весело провести время в компании друзей. Тем более, эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН тремя рецептами самых зеленых коктейлей, которые обязательно принесут каждому удачу (не хуже трилистника клевера) и придадут ирландской атмосферы.