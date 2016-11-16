П'яний водій "Таврії" перекинувся, втікаючи від поліцейських у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Втікаючі від переслідування поліцейськими у Запоріжжі, водій "Таврії" допустив перекидання авто. Про це проінформували у прес-службі патрульної поліції міста, повідомляє УНН.
Екіпаж патрульної поліції на Набережній магістралі помітив автомобіль "Таврія", в якого не працювали габаритні вогні з правої сторони. Поліцейські подали сигнали для зупинки транспортного засобу. Але водій проігнорував вимоги правоохоронців та почав збільшувати швидкість.
Патрульні продовжували переслідувати втікача до вулиці Перемоги. Там, водій не впорався з керуванням та допустив перекидання авто.
Як з'ясувалось, за кермом перебував 19-річний водій у стадії алкогольного сп'яніння. Разом з ним в автівці були ще четверо пасажирів. В результаті аварії ніхто не постраждав. Від медичної допомоги всі п'ятеро відмовились.
Поліцейські склали на 19-річного водія адмінматеріали за статтями 130 (керування у стані сп’яніння), 124 (вчинення ДТП) та 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.