Пьяный водитель "Таврии" перевернулся, пытаясь скрыться от полицейских в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пытаясь скрыться от полицейских в Запорожье, водитель "Таврии" перевернулся. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции города, сообщает УНН.
Экипаж патрульной полиции на Набережной магистрали заметил автомобиль "Таврия", у которого не работали габаритные огни с правой стороны. Полицейские подали сигналы для остановки транспортного средства. Но водитель проигнорировал требования правоохранителей и начал увеличивать скорость.
Патрульные продолжали преследовать беглеца до улицы Победы. Там, водитель не справился с управлением и перевернулся.
Как выяснилось, за рулем находился 19-летний водитель в стадии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине были еще четверо пассажиров. В результате аварии никто не пострадал. От медицинской помощи все пятеро отказались.
Полицейские составили на 19-летнего водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.