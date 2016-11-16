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15 марта, 19:03 • 110482 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153215 просмотра

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Пьяный водитель "Таврии" перевернулся, пытаясь скрыться от полицейских в Запорожье

Пьяный водитель "Таврии" перевернулся, пытаясь скрыться от полицейских в Запорожье

Киев • УНН

 • 7681 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пытаясь скрыться от полицейских в Запорожье, водитель "Таврии" перевернулся. Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции города, сообщает УНН.

Экипаж патрульной полиции на Набережной магистрали заметил автомобиль "Таврия", у которого не работали габаритные огни с правой стороны. Полицейские подали сигналы для остановки транспортного средства. Но водитель проигнорировал требования правоохранителей и начал увеличивать скорость.

Патрульные продолжали преследовать беглеца до улицы Победы. Там, водитель не справился с управлением и перевернулся.

Как выяснилось, за рулем находился 19-летний водитель в стадии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине были еще четверо пассажиров. В результате аварии никто не пострадал. От медицинской помощи все пятеро отказались.

Полицейские составили на 19-летнего водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.

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