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ПВК Вагнера може витіснити військову місію ЄС з Малі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Уряд Малі обговорює воєнізовану операцію з російськими найманими силами “Вагнер”. Повідомляється, що влада Малі та Росії близькі до підписання відповідної угоди. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Уряд Малі негайно відреагував на повідомлення про угоду з ПВК Вагнер: уряд хоче розширити свої відносини для забезпечення безпеки країни — за повідомленнями ЗМІ, з ПВК ще нічого не підписано.

В разі підписання угоди, ПВК Вагнер буде отримувати близько шести мільярдів франків КФА (10,8 мільйона доларів) на місяць за свої послуги. Європейське джерело, яке відстежує Західну Африку, та джерело безпеки в регіоні повідомили Reuters, що може бути залучено щонайменше 1 000 найманців.

У Малі розміщені не тільки декілька тисяч французьких солдатів, а й тисяча військовослужбовців Бундесверу для боротьби з ісламістськими екстремістами.

Найманців Вагнера вперше помітили в Малі в кінці 2019 року, коли невелика група була виявлена в столиці Бамако відразу після того, як повалений президент Кейта підписав угоду про військове співробітництво з Росією.

З Франції вже надходять сигнали про можливе виведення військ з Малі. За словами міністра закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана, участь приватної російської компанії “Вагнер” в Малі було б “несумісне” зі збереженням французьких сил в країні. Міністерство закордонних справ Німеччини також висловило велику стурбованість.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер (ХДС) написала в Твіттер, що такі угоди між Малі і Росією будуть суперечити “усьому, що Німеччина, Франція, ЄС і ООН робили в Малі протягом восьми років”, а також побічно “погрожувала” вивести і війська з країни.

Кремль заперечує використання найманців Вагнер.

Що передувало

Європейці активізували свої миротворчі зусилля після того, як на початку 2012 року в Малі спалахнув збройний конфлікт між урядовими військами та бойовиками різних угруповань сепаратистів та ісламістів. У 2013 році Євросоюз відправив в цю країну місію European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Основні учасники місії — Німеччина, Іспанія та Чехія, загалом 22 держави ЄС. Чисельність європейських військовослужбовців EUTM Mali становить близько 900 осіб, з них 600 це солдати Бундесверу, мета яких — вишколювати збройні сили Малі.

Відносини Росії і Малі

У минулому Малі і Росія працювали разом: в 1961 році, після відходу Франції, перший президент Малі Модібо Кейта звернувся до колишнього Радянського Союзу, зокрема, з проханням навчити і озброїти малійску армію. Це військове співробітництво тривало до початку 1990-х років.

У червні 2019 року Кремль заклав юридичну основу для відправки військових фахівців, уклавши з Малі договір про військову співпрацю. Такі договори передбачають, зокрема, вишкіл військових, поставки військової техніки й ремонт вже експортованої, а також спільні навчання та антитерористичні дії. РФ є одним з головних постачальників озброєнь у Малі.

Додамо

Сили Вагнера присутні в різних країнах Африки, в тому числі в Лівії на підтримку військового командира Халіфи Хафтара, в Судані та Мозамбіку.

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