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Міноборони Чехії звинуватило Росію у дискредитації місії ЄС у Малі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія намагається переконати жителів Малі, що Євросоюз за допомогою міжнародної військової місії окупує їх країну, вважає заступник міністра оборони Чехії Ян Хавранек, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

За словами чеського заступник міністра, Росія “намагається переконати малійців, що ЄС окупує Малі”, і “дуже активна в цьому питанні”. “Але це абсолютно не так. Ми повинні пояснювати місцевим жителям, чому ми тут і чим займаємося”, — наводить слова Хавранека видання.

Цю заяву Хавранек зробив на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка пройшла у Словенії 2 вересня.

В якості вирішення проблеми заступник міністра запропонував колегам з країн ЄС активніше інформувати жителів Малі про роботу місії і зосередитися на розвитку стратегічних комунікацій, особливо в Африці.

За словами Хавранека, Чехія, під командуванням якої місія перебувала в 2020 році, повинна використовувати отриманий в Афганістані досвід для зміцнення потенціалу та можливостей місії в Малі.

Довідка

Євросоюз прийняв рішення про створення місії European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) в 2013 році, її чисельність в даний час складає близько 900 осіб. Основний внесок в роботу місії, згідно з даними на її сайті, вносять Німеччина, Іспанія та Чехія: військові навчають і консультують збройні сили західно-африканської країни.

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