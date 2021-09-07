Міноборони Чехії звинуватило Росію у дискредитації місії ЄС у Малі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія намагається переконати жителів Малі, що Євросоюз за допомогою міжнародної військової місії окупує їх країну, вважає заступник міністра оборони Чехії Ян Хавранек, пише УНН з посиланням на Euractiv.
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За словами чеського заступник міністра, Росія “намагається переконати малійців, що ЄС окупує Малі”, і “дуже активна в цьому питанні”. “Але це абсолютно не так. Ми повинні пояснювати місцевим жителям, чому ми тут і чим займаємося”, — наводить слова Хавранека видання.
Цю заяву Хавранек зробив на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка пройшла у Словенії 2 вересня.
В якості вирішення проблеми заступник міністра запропонував колегам з країн ЄС активніше інформувати жителів Малі про роботу місії і зосередитися на розвитку стратегічних комунікацій, особливо в Африці.
За словами Хавранека, Чехія, під командуванням якої місія перебувала в 2020 році, повинна використовувати отриманий в Афганістані досвід для зміцнення потенціалу та можливостей місії в Малі.
Довідка
Євросоюз прийняв рішення про створення місії European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) в 2013 році, її чисельність в даний час складає близько 900 осіб. Основний внесок в роботу місії, згідно з даними на її сайті, вносять Німеччина, Іспанія та Чехія: військові навчають і консультують збройні сили західно-африканської країни.