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Минобороны Чехии обвинило Россию в дискредитации миссии ЕС в Мали

Минобороны Чехии обвинило Россию в дискредитации миссии ЕС в Мали

Киев  •  УНН

 • 18015 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Россия пытается убедить жителей Мали, что Евросоюз с помощью международной военной миссии оккупирует их страну, считает заместитель министра обороны Чехии Ян Хавранек, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По словам чешского замминистра, Россия “пытается убедить малийцев, что ЕС оккупирует Мали”, и “очень активна в этом вопросе”. “Но это абсолютно не так. Мы должны объяснять местным жителям, почему мы здесь и чем занимаемся”, — приводит слова Хавранека издание.

Это заявление Хавранек сделал на неформальной встрече министров обороны стран ЕС, которая прошла в Словении 2 сентября.

В качестве решения проблемы замминистра предложил коллегам из стран ЕС активнее информировать жителей Мали о работе миссии и сосредоточиться на развитии стратегических коммуникаций, в особенности в Африке.

По словам Хавранека, Чехия, под командованием которой миссия находилась в 2020 году, должна использовать полученный в Афганистане опыт для укрепления потенциала и возможностей миссии в Мали.

Справка

Евросоюз принял решение о создании миссии European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) в 2013 году, ее численность в настоящее время составляет около 900 человек. Основной вклад в работу миссии, согласно данным на ее сайте, вносят Германия, Испания и Чехия: военные обучают и консультируют вооруженные силы западно-африканской страны.

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